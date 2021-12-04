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В Нежине водитель мусоровоза сбил насмерть 6-летнюю девочку, которая шла с мамой

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Нежин, Суббота 04 декабря 2021 22:20
В Нежине водитель мусоровоза сбил насмерть 6-летнюю девочку, которая шла с мамой Фото: в Нежине погиб ребенок, которого сбил мусоровоз (cn.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Нежине водитель мусоровоза возле остановки общественного транспорта сбил 6-летнюю девочку, которая шла вместе со своей мамой. Травмы, полученные ребенком от наезда грузовика, оказались смертельными.

Об этом 4 декабря передали в пресс-службе полиции Черниговской области.

Трагическое происшествие произошло сегодня около трех часов дня.

Виновника смертельного наезда уже задержали. С 53-летним водителем проводятся первоочередные следственные действия.

По предварительной информации, девочка со своей мамой выбросили мусор в контейнер на улице, и уходили в сторону остановки.

"В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка", - говорится в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского райотдела полиции.

По факту смертельного ДТП было начато производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В Нежине водитель мусоровоза сбил насмерть 6-летнюю девочку, которая шла с мамой

В Нежине водитель мусоровоза сбил девочку насмерть (фото: cn.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге трамвай протаранил маршрутку, и та сбила мальчика на "зебре".

Также мы писали о том, что недавно водитель львовской маршрутки, который сбил монахиню и тянул тело 5 км, высказался о смертельном ДТП.

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ДТП Черниговская область
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