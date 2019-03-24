ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ночные гонки одесских мажоров: все детали ДТП со взрывом иномарки

STYLERПроисшествия    24.03.2019 - 21:12
Ночные гонки одесских мажоров: все детали ДТП со взрывом иномарки
ДТП в Одессе - подробности смертельной аварии с мажорами (коллаж РБК-Украина)

В ДТП в Одессе умерли дети крупных одесских предпринимателей

В ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта, умерли дети местных крупных предпринимателей. Авария произошла возле "Политеха" в результате столкновения автомобиля BMW X6 с припаркованным Hyundai Sonata. В результате происшествия погибли парень и девушка.

Так, за рулем BMW X6, который разорвало пополам, находился 22-летний Шамиль Гаджиев, сын предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева. Прохожие хотели помочь 22-летнему водителю до приезда скорой, они отнесли его подальше от огня и пытались спасти. Однако парень скончался в реанимации, так и не придя в сознание.

 

Шамиль Гаджиев (фото: sociumin.com)

Вторая погибшая – 33-летняя Виктория Кравченко, дочь Валерия Кравченко, владельца клиники "Моцарт". Девушка погибла на месте. Ее тело лежало очень близко от огня и медики скорой не могли его забрать, пока пожарные не потушили огонь.

 

Валерия Кравченко из Одессы (фото: sociumin.com)

По данным очевидцев, авария стала результатом ночных гонок, которые устроили молодые люди.

В пресс-службе нацполиции Одесской области рассказали подробности ночного ДТП возле Политехнического университета, где пополам разорвало BMW Х6. Оказалось, что прежде чем врезаться в столб, водитель внедорожника не справился с управлением, когда двигался в сторону проспекта Шевченко и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata. От сильнейшего удара авто откинуло на столб, где оно разорвалось пополам и загорелось.

Осколки машины разбросало на несколько десятков метров вокруг. На место выезжали спасатели, которые потушили горевшую машину. Обстоятельства выясняются.

В ДТП в Одессе умерли дети одесских предпринимателей (видео: youtube.com)

Ранее мы сообщали, что точка в деле ДТП в Харькове на Сумской до сих пор не поставлена. Адвокат одного из фигурантов Геннадия Дронова подал апелляцию, поскольку считает решение суда незаконным.

Также мы писали о том, что в Виннице маршрутчик сбил школьника на "зебре" и даже не извинился. Мальчик до сих пор проходит лечение, а дело по ДТП закрыли и водитель продолжает работать.

У берегов Норвегии произошла еще одна авария На лайнере Viking Sky завершились спасательные работы
Новости Украины ДТПОдессапогиблиаварияподробности
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь