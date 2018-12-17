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Обрушенная крыша завода похоронила под собой троих россиян (жуткое видео)

STYLERПроисшествия    17.12.2018 - 14:12

Видео: YouTube/Телеканал 360

В подмосковном городе Дзержинское произошел обвал бетонных перекрытий на заводе "Техно Групп", где производят теплообменные устройства и холодильное оборудование. Происшествие, в следствие которого погибли трое работников, произошло 17 декабря.   

Обрушенная крыша завода похоронила под собой троих россиян (жуткое видео)

ЧП на заводе в РФ (фото: twitter.com/oldLentach)

На видео, опубликованном в сети, видно, как перекрытия общей площадью 170 кв. м внезапно рушатся на рабочих. Они в этот момент просто разговаривали друг с другом и готовились к началу рабочего дня.

В российском МЧС говорят, что под завалами еще могут находиться люди.

 

 

Опубліковано Агентство городских новостей "Москва" Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/mskagency

Предварительно установлено, что ЧП произошло из-за того, что на заводе проводились работы по утеплению крыши.

"Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши", - рассказали в российском следственном комитете.

Напомним, что на днях в Фастове прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва были повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека. 

По словам очевидцев, ударная волна была такая, что обломки балконов отлетели на сотни метров.

Позже стало известно о том, что из-под завалов здания спасатели извлекли два тела - мужского и женского пола. В связи с гибелью людей в городе был объявлен траур.

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