Видео: YouTube / ТСН

В пятницу, 19 октября, во временно оккупированной Керчи на главной площади попрощались с первыми 17 жертвами бойни в технологическом колледже, которая произошла 17 октября. Похороны проводят на старом городском кладбище, говорится в сюжете ТСН.

Прощание с погибшими происходит при усиленных мерах безопасности. В оккупированном городе ограничено движение транспорта, а центральную площадь оградили.

Скрин: YouTube / ТСН

В настоящее время на больничных койках до сих пор остается 44 раненых.

В самом колледже, где 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял однокурсников, еще работают следователи

Скрин: YouTube / ТСН

Следователи пытаются точно установить, как действовал нападающий. Парень принес в заведение две самодельные бомбы, взорвал одну и расстрелял преподавателей и студентов из винтовки.

Чтобы купить ее, получил российский разрешение - государство-агресорка дает такие 18-летним.

Скрин: YouTube / ТСН

"Он показал нам свое разрешение на оружие, который дает ему право покупать", - рассказал директор магазина Анатолий Лунев.

Ранее мы сообщали, что отец "керченского стрелка" Игорь Росляков впервые прокомментировал массовое убийство в колледже. По словам родителя, Влад мечтал стать моряком, однако не набрал проходной балл. В детстве он, также как дедушка, хотел ходить в рейсы.

Также мы сообщали, что была обнародована переписка Влада Рослякова с девушкой. 18-летний студент был зарегистрирован в соцсетях под фейковым именем Анатолий Смирнов. Судя по сообщениям, Росляков писал знакомой о желании уйти из жизни.

Отметим, что по мнению юриста-криминолога Анны Маляр, Влад готовился к преступлению заранее и предполагает, что возможно, он действовал не один.

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Видео: РБК-Украина