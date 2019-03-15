Окунули головой в унитаз: в элитной киевской школе издевались над учеником

Фото: В элитной киевской школе издевались над учеником (коллаж РБК-Украина)

С прошлого года за травлю несовершеннолетних предусмотрели штрафы, напоминают эксперты

Буллинг в школе – очень распространенное явление в Украине. Около восьми детей из десяти сталкиваются с этой проблемой во время обучения. 48% из тех, кого травят, никому об этом не говорят, еще 22% — считают ситуацию нормой, говорят в Украинском институте исследования экстремизма.

Эксперты говорят: большинство поводов для конфликта между школьниками возникает в соцсетях. В то же время словесные перепалки и недоразумения на территории школы отходят на второй план.

Травля может быть одноразовой или носить системный характер, заметили в "Ассоциации за новое поколение "Лелека".

“В системный характер буллинг переходит, когда родители не работают с детьми в этом направлении, — убеждает Татьяна Гулечко, вице-президент "Ассоциации за новое поколение "Лелека". — Недавно узнала о ситуации, которая произошла в престижном столичном лицее. Дети окунули одноклассника головой в унитаз. И руководители учебного заведения решили скрыть эту информацию и не реагировать. Психолог предлагал перевести парня в другую школу.

Родители ребенка-агрессора же только лишили ученика нового телефона. Не уверена, что это будет действенный способ и школьник поймет, что это не сойдет ему с рук. Если закрывать глаза на травлю ребенком сверстников, она со временем потеряет грань между добром и злом, становиться жестокой. Из-за ощущения безнаказанности может прибегать к насилию и другим противоправным действиям”.

Фото: "Психолог предлагал перевести парня в другую школу"- Татьяна Гулечко (pixabay.com)

Работа со школьниками, которые склонны к издевательствам над сверстниками, должна включать в себя не только определенные ограничения для них или наказание, но и изменение их образа жизни. Обычно создают условия, когда ребенок может высвободить лишнюю энергию через занятия спортом или искусством. Разнообразные кружки со сформированными детскими коллективами также пойдут на пользу.

“Я советую организовать отдых в детском лагере на лето, — добавляет Александр Кашлаков, президент "Ассоциации за новое поколение "Лелека". — Благодаря ему дети получают новый опыт. Лагерь без проблем может объединять ровесников на почве общения. Он объединяет представителей различных социальных, языковых и религиозных течений. В таком коллективе дети познают новую модель отношений, научатся понимать и принимать различия других. Кроме того, в коллективе со здоровым психологическим климатом ребенок способен реализоваться как личность”.

Напомним, с прошлого года за травлю несовершеннолетнего человека предусмотрели штрафы. Их накладывают через суд или полицию в зависимости от ситуации. В случае фиксации буллинга впервые налагают штраф от 850 до 1700 грн или наказывают общественными работами от 20 до 40 часов. Когда же ситуация повторяется второй раз, штрафуют на большую сумму 1700-3400 грн.

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