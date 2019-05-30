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Оправдался за жестокость: в Луцке мужчина расправился с бездомными щенками

STYLERПроисшествия    30.05.2019 - 19:12
Оправдался за жестокость: в Луцке мужчина расправился с бездомными щенками
В Луцке мужчина забил щенков до смерти (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина убил щенков с особой жестокостью

В Луцке мужчина забил до смерти двух бездомных щенков. Изверг использовал металлическую палку для расправы над животными. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу нацполиции в Волынской области.

Трагический инцидент произошло на улице Наливайко. Очевидцы расправы позвонили в полицию.

57-летний изверг объяснил правоохранителям, что возле его дома появилось пять бездомных щенков, которые нанесли вред его домашним животным. Именно это, по словам мужчины, вывело его из себя. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 

Оправдался за жестокость: в Луцке мужчина расправился с бездомными щенками

В Луцке мужчина забил щенков до смерти (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Напомним, недавно в Днепре изверги привязали веревкой щенка к железнодорожным путям. Животному отрезало переднюю лапу.

Ранее мы сообщали о том, что критическая ситуация на конезаводах шокировала украинцев.

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