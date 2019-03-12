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Оскорбили брата: 17-летний парень устроил кровавую резню под Кропивницким

STYLERПроисшествия    12.03.2019 - 10:29
Оскорбили брата: 17-летний парень устроил кровавую резню под Кропивницким
Подросток устроил резню под Кропивницким (коллаж РБК-Украина)

Парень набросился с ножом на компанию молодых мужчин

17-летний парень совершил резню в пятницу, 8 марта, в селе Витязевка Бобринецкого района Кировоградской области. В результате нападения пострадало три человека, один из них погиб, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Кировоградской области.

Известно, что парень приехал на авто к компании молодых людей, среди которых был его брат с женой. Компания парней якобы оскорбила супругу и старшего брата парня. 

Из машины 17-летний подросток выхватил нож и нанес ранения троим мужчинам. В результате чего один человек получил легкую травму ноги, второй, 1994 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии, а мужчина 1988 года рождения умер в больнице через час после нападения.

После совершения преступления парень забрал брата и невестку, и они уехали. Событие квалифицировали по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в Днепре заживо сожгли человека - жуткое убийство произошло недалеко от центра города.

Также мы сообщали, что бывший МЧСник из Крыма зверски убил свою семью. Накануне расправы он растлил своего пятилетнего сына.

 Ранее мы также сообщали, что студент училища в Винницкой области зарезал своего однокурсника в комнате общежития.

 

 

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