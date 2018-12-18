Оскорблял жену: под Одессой рецидивист зарубил топором спящего соседа (видео)

Видео: YouTube / полиция Одесской области

В Одеской области в Балтском районе в селе Гольма полицейские задержали 51-летнего местного жителя, который топором зарубил своего соседа. Как рассказали во вторник, 18 декабря, в пресс-службе полиции Одесской области, мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина, которая обнаружила в доме мертвым своего 29-летнего сына. Прибывшие по вызову правоохранители вскоре вычислили убийцу. Задержанный сознался в содеянном.

Кстати, мужчина уже ранее был судим за подобное преступление.

Фото: od.npu.gov.ua

По словам рецидивиста, он пошел на преступление из-за многочисленных нецензурных оскорблений убитого в адрес его жены.

Ночью он напился с товарищами, схватил топор и проник в дом обидчику, чтобы отомстить. Мужчина нанес спящему соседу несколько ударов по голове. Затем скрылся с мета преступления.

Как рассказали в полиции, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарубил спящего сына топором.

Также мы писали о том, что недавно врачи сообщили ужасные детали о матери, зарубившей топором дочь.

Напомним, в селе под Мелитополем между соседями разгорелся скандал, который привел к непоправимым последствиям - женщина разрубила соседу голову сапой.