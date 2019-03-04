Оставила мертвого младенца в заброшенном доме: появились неожиданные детали

Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина оставила новорожденную дочь в развалинах дома в Киеве около недели назад

Женщина, которая убила новорожденную дочь и бросила тело в покинутом доме неподалеку от улицы Фрометовская в Киеве, является работницей одного из детских садиков. 35-летняя повар проживает в общежитии в Голосеевском районе, передает УНН.

Как рассказала сама женщина, около недели назад у нее произошли преждевременные роды в домашних условиях. Якобы ребенок родился мертвым.

После этого она отнесла тело младенца в пакете в заброшенный полуразрушенный дом и просто там его оставила.

Сообщается, что женщина работает в детсаду в том же Голосеевском районе.

В настоящее время тело новорожденной девочки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.

Фото kyiv.npu.gov.ua

Самой роженице грозит до 5 лет заключения, согласно статьи 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, 1 марта в Киеве в лесополосе в Дарницком районе было обнаружено тело новорожденного ребенка, которого неадекватная мать убила и выбросила. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Женщину, которая в пакете выбросила младенца в лесу, в настоящее время разыскивают полицейские.

Напомним, что 36-летнюю воспитательницу столичного детского сада Екатерину Бабкину, которая в октябре 2018 года утопила собственных детей в озере в Дарницком районе, признали невменяемой и поместили в медучреждение закрытого режима. Как выяснилось, в детсаде она работа не просто воспитательницей, а психологом.