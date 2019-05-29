Оставили без нижнего белья: в Киеве насиловали и душили беременную девушку

В Киеве насиловали и душили беременную девушку - подробности инцидента (коллаж РБК-Украина)

В Киеве надругались над беременной девушкой, которая шла встречать своего мужа

В Киеве изнасиловали и едва не задушили беременную девушку. В ночь на 29 мая в один из роддомов Киева врачи скорой помощи привезли 25-летнюю беременную девушку. На момент госпитализации она была в шоковом состоянии и пыталась броситься под автомобиль. Подробности инцидента рассказывает Информатор.

По предварительной информации, около 23:30 она шла встречать своего мужа. Как сообщается, шоковое состояние девушки и неадекватное поведение заметили прохожие по адресу Гната Хоткевича, 27 и вызвали врачей. Как выяснилось, девушка подверглась насилию со стороны незнакомого мужчины.

Со слов пострадавшей, в какой-то момент, когда она шла встречать своего супруга, сзади ее начал кто-то душить. После этого девушка ничего не помнит. Когда пострадавшая пришла в себя, то обнаружила, что у нее нет мобильного телефона, обуви и нижнего белья. После госпитализации девушку физически не осматривали, но у медиков есть предположение, что ее изнасиловали. Детали инцидента выясняются.

В Киеве насиловали и душили беременную девушку - подробности инцидента (фото: pixabay.com)

Напомним, недавно 15-летний подросток набросился на маму и бабушку с ножом в Печерском районе Киева. Женщины госпитализированы с серьезными ранениями головы и тела.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 40-летнему извергу, который пытался изнасиловать и убить 12-летнюю девочку на Хортице.

Также мы писали, что маньяк нападал на женщин в кабинках туалета в киевском "Эпицентре". Он скрывал лицо медицинской маской и врывался в кабинки с целью изнасилования находящихся там женщин.