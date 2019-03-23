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Отец держал своего 30-летнего сына-инвалида на цепи: все детали инцидента

STYLERПроисшествия    23.03.2019 - 22:51
Отец держал своего 30-летнего сына-инвалида на цепи: все детали инцидента
В Сумах мужчина держал своего 30-летего сына-инвалида на цепи (фото: pixabay.com)

В Сумах мужчина держал своего сына-инвалида на цепи

В Сумах мужчина держал своего 30-летнего сына-инвалида на цепи. 57-летний житель систематически приковывал собственного сына с инвалидностью первой степени к батарее, а сам в это время распивал алкогольные напитки. 22 марта 2019 года суд сообщил о подозрении отцу инвалида по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное опасным для жизни и здоровья потерпевшего способом, что сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины. Детали инцидента рассказали в пресс-службы прокуратуры Сумской области.

Как сообщается, об указанном факте стало известно благодаря медикам, прибывшим по вызову в указанный дом. Как выяснилось, в доме проживал отец вместе со своим сыном, который имеет инвалидность 1 группы. После того, как три года назад умерла мать парня, мужчина периодически приковывал сына к кровати цепью, который закреплял замком. Свои действия мужчина объясняет тем, что сын вел себя агрессивно и таким образом он пытался его унять. Также он ограничивал его волю, когда выходил из дома. В то же время к медикам за помощью мужчина не обращался, при этом злоупотреблял алкоголем.

Отец держал своего 30-летнего сына-инвалида на цепи: все детали инцидента

В Сумах мужчина держал своего 30-летего сына-инвалида на цепи (фото: pixabay.com)

Как рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков, сейчас следователи и прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время при содействии правоохранительных органов парня направили на стационарное лечение в медицинское учреждение. Вместе с тем, прокурором Сумской области готовится письмо в компетентные органы по решению дальнейшей судьбы этого юноши, в частности его местопребывания, поскольку жизнь в родительском доме представляет угрозу его здоровью и даже жизни.

Напомним, что киевлянка в знак протеста приковала себя наручниками в прокуратуре.

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