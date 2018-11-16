"Отпраздновали": в Хмельницкой области день рождения мальчика закончилось убийством

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Отец набросился на собственного сына с битой

В Хмельницкой области отец поругался с сыном и до смерти его избил. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел в селе Корытная Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Вся семья праздновала день рождения внука. Во время застолья местный житель, который является дедушкой мальчику, начал ругаться со своим сыном, а потом ударил его по голове деревянной битой.

Дерущихся мужчин разняли мать и невестка. Пострадавший отправился спать, а утром родственники обнаружили, что мужчина без сознания.

"Между разогретыми алкоголем мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла потасовка. Мать и невестка разняли мужчин, после чего оба пошли спать, однако утром обнаружили, что пострадавший уже без сознания", - сказано в сообщении Нацполиции.

Его немедленно доставили в реанимационное отделение областной больницы, но несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался через сутки.

42-летний мужчина уже задержан. Ему объявлено о подозрении по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Видео: РБК-Украина