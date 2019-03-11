Скандал на УЗ: пассажир жестоко избил стюарда "Интерсити"

В поезде Интерсити Киев-Одесса избили стюарда (коллаж РБК Украина)

Сотрудника Укрзализныци госпитализировали после драки в "Интерсити"

На Укрзализныце новый скандал - неадекватный пассажир избил стюарда поезда "Интерсити". В результате инцидента молодой сотрудник УЗ получил повреждения лица, его госпитализировали. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок Александр Красноштан в Facebook.

В сообщении сказано, что в результате инцидента в поезде №763 Киев-Одесса стюарду повредили часть ушной раковины и жестоко избили.

На станции Козятин злоумышленника задержала полиция. Красноштан пишет, что компания приложит все усилия, чтобы наказать нападающего.

Замначальника Департамента также отметил, что подобное случилось потому, что в поездах отсутствует сопровождение полиции. Поэтому злоумышленники чувствуют свободу делать все, что им заблагорассудится.

Красноштан заявляет, что для предотвращения таких ситуаций Укрзализныце необходимо срочное "обеспечение общественного порядка в пассажирских поездах силами Национальной полиции или национальной гвардии".

К тому же, по его словам, компания постоянно делает запросы в МВД, но получает только отписки. "Зато Нацполиция предлагает купить у них услуги охраны", - пишет Красноштан.

В поезде Интерсити Киев-Одесса избили стюарда (скрин: facebook.com/olexander.krasnoshtan)

Пользователи сети чрезвычайно возмущены подобной ситуацией, особенно тем фактом, что полиция продает свои услуги. Они оставили много комментариев под публикацией.

"Полиции на транспорте, как отдельного подразделения нет. Поэтому надо или торбить депутатов, чтобы инициировали расширение полиции и бюджета для этого, или же покупать услуги полиции охраны. Или оставить все как есть, ожидая "взросления" общества. Стюарду - скорейшего выздоровления!" - написал Денис Андрус.

"Можно сделать черный список для таких пассажиров и больше не продавать им билеты", - предложил Александр Пожванюк.

"Не придумывайте велосипед. Есть стрелковые подразделения военизированной охраны. Расширяйте штат. Пусть сопровождают пассажирские поезда. Деньги на это все можно найти с доходов железной дороги. Каждый квартал отчитываются о достижениях", - прокомментировал Роман Зелиско.

Напомним, в Укрзализныце сообщили, что в 2019-м году запланировали повышение тарифов на перевозку пассажиров на 25%.

К слову, ранее эксперт дал пояснения, как улучшить качество услуг Укрзализныци.