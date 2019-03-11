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Пациент скорой помощи избил врача: все подробности инцидента

STYLERПроисшествия    11.03.2019 - 21:14
Пациент скорой помощи избил врача: все подробности инцидента
Коллаж РБК-Украина

У врача диагностировал перелом и сотрясение мозга

В городе Павлограде Днепропетровской области пациент набросился на врача-невропатолога в приемном покое и избил его. Детали происшествия сообщили в сюжете "ПТРК".

Как рассказали врачи Павлоградской областной больницы, пациента привезли медики скорой помощи. Предварительный диагноз – сильное алкогольное опьянение и отравление алкоголем. Пока пациент ждал осмотра в приемном покое, он ползал по полу и делал вид, что его парализовало. Потом он дополз до неработающего таксофона и начал тянуть трубку.

К пациенту подошел врач-невропатолог Евгений Каменский и попытался объяснить, что таксофон не рабочий, подал руку, чтобы помочь подняться и хотел забрать из рук трубку таксофона.

"Парализованный" пациент быстро вскочил на ноги и начал бить врача.

"Он ударил меня, вроде бы коленом в грудь, в нос, одновременно, наверное, а потом рукой в левый висок. У меня перелом пальца на левой руке, а так как я левша и это у меня рука рабочая, то работать теперь будет затруднительно", - рассказал Каменский.

Также у пострадавшего врача диагностировали сотрясение мозга.

Заместитель главного врача хирургического отделения Искандер Искендеров объяснил, что к ним в больницу часто привозят пациентов в состоянии алкогольного опьянения, которых ранее отправляли в вытрезвитель. Некоторые ведут себя неадекватно и нападают на врачей, которые пытаются оказать им медицинскую помощь.

Также Искендеров отметил, что врач-невропатолог Каменский вынужден будет теперь отправиться на больничный минимум на две недели, но прогнозы по восстановлению хорошие.

Полиция задержала дебошира и открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", но через три часа его просто отпустили и дальнейшую его судьбу решит уже суд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре произошло жуткое убийство.

А также рассказывали о том, что в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной.

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