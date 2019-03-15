Педофил изнасиловал девочку в общежитии: инцидент получил продолжение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

50-летний педофил в Житомире напал на ребенка в ванной общежития

Педофил изнасиловал 7-летнюю девочку в Житомире, которая жила с ним по соседству в общежитии, заманив ее в ванную. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, рассказали в пятницу, 15 марта, в пресс-службе областной прокуратуры.

Соответствующее решение принял Богунский районный суд. 50-летний подозреваемый помещен в следственный изолятор.

Как было установлено, злоумышленник длительное время проживал в общежитии по соседству с семьей потерпевшей и знал девочку с детства.

Вечером 13 марта он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней в общей ванной комнате, пока никого рядом не было.

Потерпевшая рассказала о произошедшем своим родителям, которые и вызвали полицию.

Педофила задержали, и 14 марта правоохранители начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины.

За содеянное преступнику грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Херсоне недавно местный житель решил совратить трехлетнюю девочку.

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