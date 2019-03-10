Переехал собственный грузовик: детали странной смерти под Львовом

Под Львовом мужчину переехал грузовик (иллюстративное фото: pixabay.com)

Под Львовом мужчина попал под колеса собственного автомобиля

Под Львовом мужчину переехал грузовик, который он ремонтировал. От полученных травм 64-летний житель одного из сел Дрогобычского района скончался на месте. Инцидент произошел 8 марта в 14:27, рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одном из сел района произошел несчастный случай. Как предварительно установили полицейские, на 63-летнего жителя одного из сел района во время ремонтных работ совершил наезд автомобиль "ЗИЛ 131". От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с примечанием "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, проводится досудебное расследование.

Напомним, что во Львове таксист сбил человека на переходе. После того, как таксист на белом "ланосе" сбил мужчину, он провез его на капоте, пока тот не соскочил. Водитель даже не поинтересовался у человека, все ли у него нормально и просто уехал по своим делам.

Ранее сообщалось, что под Винницей пьяный 21-летний парень на Toyota устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла одна женщина. По словам очевидцев, молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения с большой скоростью ездил по городу.