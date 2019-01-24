Перевернулся и повис над встречкой: под Киевом фура попала в серьезное ДТП

Коллаж РБК-Украина

Авария произошла из-за выбоине на дороге

В ночь на четверг, 24 января, на Броварской трассе произошло ДТП с участием грузовика MAN. Огромная фура перевернулась на бок и повисла на прицепе над встречной полосой. Об этом сообщил "Информатор".

К счастью в ДТП никто не пострадал - водитель отделался легким испугом.

Фура двигалась по Броварской окружной в направлении Одессы. В прицепе было 20 тонн деревянных брусьев из Сум.

Водитель утверждает, что его подбросило на выбоине, затем резко повело в сторону и перевернуло. Грузовик завис в нескольких метрах над встречной полосой. Прибывшие спасатели ГСЧС смыли бензин, который вытек из бака грузовика.

Перевернувшийся MAN ожидал приезда второй фуры, в которую выгрузили брусья из прицепа, после чего вернули грузовик в исходное положение.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Николаевом перевернулась фура с курами - испуганные птицы разбегались в разные стороны.

Кстати, недавно в Ровенской области фура на скорости вылетела на тротуар, разгромив все на своем пути.

Ранее мы также писали, что в Киеве девушка на авто влетела в людную остановку - она пренебрегла предупреждением ГСЧС не пользоваться личным транспортом во время сильных снегопадов.

Видео: РБК-Украина