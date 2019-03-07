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Попал в реанимацию: 15-летний подросток напал на ветерана АТО

STYLERПроисшествия    07.03.2019 - 07:49
Попал в реанимацию: 15-летний подросток напал на ветерана АТО
Фото: "Скорая" (РБК-Украина)

Ветеран боевых действия на Донбассе находится в тяжелом состоянии

Ветеран АТО попал в больницу после конфликта с подростком, который перерос в драку. 40-летний мужчина поступил в реанимационное отделение Нововолынской центральной городской больницы с тяжелыми телесными повреждениями и находится без сознания. Полиция выяснила, что его избил 15-летний парень в ночь на 3 марта, передает местное издание "Буг".

Вначале не было известно, что привело к инциденту и как все происходило.

По словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Нововолынского отделения Сергея Галащука, личность обидчика была установлена после проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра видео, снятого камерами наблюдения на улицах города. 

Оказалось, что участник боевых действия на Донбассе поссорился со своей сожительницей и уходил от нее. Его остановил несовершеннолетний и попросил закурить. Мужчина ответил отказом, произошел конфликт и толкотня. Тогда подросток избил ветерана.

Получил ли мужчина тяжкие телесные повреждения в результате падения или удара - покажет экспертиза.

Галащук добавил, что будет решаться вопрос по квалификации преступления и привлечения к ответственности.

Как сообщалось ранее, 28 февраля в Житомире в библиотеке у участника боевых действия на Донбассе возник конфликт с директором заведения, который закончился нападением на молодого человека.

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