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Попросил дать сдачу: под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира

STYLERПроисшествия    14.03.2019 - 20:49
Попросил дать сдачу: под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира
Избиение пассажира водителем маршрутки произошло под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Избитому пассажиру диагностировали открытую черепно-мозговую травму

Избиение пассажира маршрутки №825 Киев-Боярка произошло еще в четверг, 7 марта, около 21:30. Но пострадавший сообщил об этом только спустя неделю в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Он пишет, что сейчас находится в тяжелом состоянии в Областной клинической больнице с челюстно-лицевой травмой и серьезной травмой головы. 

Мужчина возвращался с работы. Когда сел в маршрутку, водитель не дал ему сдачу, пассажир стал возмущаться, и водитель маршрутки его жестоко избил.

Попросил дать сдачу: под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира

Избиение пассажира водителем маршрутки произошло под Киевом (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Судя по медицинскому заключению у мужчины открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы лицевых костей, в том числе перелом челюсти и носа. Также перелом основы черепа и кровоизлияние в оба глаза.

 

Избиение пассажира водителем маршрутки произошло под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали о том, что выяснились новые обстоятельства смерти сотрудника Администрации президента в Киеве, которое произошло в ночь на 14 марта.

К слову, в Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей.

Также мы писали о том, что в Харькове задержали школьников, которые избили мужчину.

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