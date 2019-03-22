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Порвал одежду: учитель напал на четвероклассника под Львовом

STYLERПроисшествия    22.03.2019 - 19:49
Порвал одежду: учитель напал на четвероклассника под Львовом
Учитель напал на ученика под Львовом (коллаж РБК-Украина)

Учитель неоднократно применял физическую силу к детям

Учитель музыки набросился на ребенка, схватил его за одежду и швырнул за парту. Инцидент произошел в школе №11 города Стебник Дрогобычского района Львовской области. Об этом в Facebook сообщила мать мальчика Галина Сембратович.

По ее словам, сын пришел домой в порванной футболке. 10-летний мальчик рассказал, что учителю музыки, которого зовут Иван Иосифович Калапунь, не понравилось, что четвероклассник во время урока, повернулся к задней парте.

Женщина утверждает, что сын находится в шоке, плачет и не хочет идти в школу. Галина обратилась в отдел образования с требованием отстранить учителя от педагогической деятельности.

К тому же известно, что учитель неоднократно позволял себе такое раньше, о чем рассказывали и другие его ученики.

Порвал одежду: учитель напал на четвероклассника под Львовом

Учитель напал на ученика под Львовом (фото: facebook.com)

Пользователи сети призывают наказать учителя не только увольнением, но и привлечь к уголовной ответственности за издевательство над детьми.

В тюрьму его, пусть там сокамерники потаскают!" - призывает один из пользователей.

"Таким людям не место в системе образования", - написал другой комментатор.

"Вот тебе и преподаватель искусства..." - прокомментировал еще один юзер.

Напомним, ранее мы писали, что в Бердичеве школьника отправили в реанимацию. 15-летнего парня избил ученик из той же школы. При чем парень зажал в кулаке предмет, сделав импровизированный кастет.

Ранее мы также писали о том, что в киевской гимназии №191 имени Павла Тычины избили ребенка, чтобы забрать у него бутерброды.

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