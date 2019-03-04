ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Последствия смертельного торнадо в США: жуткое видео

STYLERПроисшествия    04.03.2019 - 16:12
Последствия смертельного торнадо в США: жуткое видео
Торнадо в США - последствия разрушения (коллаж РБК-Украина)

Торнадо в США разрушил жилье и судьбы тысяч людей

Торнадо в США, штат Алабама, пронесшийся в воскресенье, 3 марта, более всего ударил по крупному городу Оберн. В результате стихийного бедствия погибло 23 человека, в том числе и дети, сообщает РБК-Украина.

Страшное бедствие разрушило тысячи домов, десятки тысяч людей остались без электричества. Также сообщается, что число жертв может возрости, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

Торнадо в США - последствия разрушения (видео: YouTube/BasehuntersChasing)

Страшный вихрь пронесся над городом, навсегда изменив жизнь людей.

Торнадо в США - последствия разрушения (видео: YouTube/News 19 WLTX)

Разрушены мосты, магазины, жилые дома, сломаны и выкорчеваны деревья.

Торнадо в США - последствия разрушения (видео: YouTube/Live Storms Media)

Автомобили летали в воздухе, с домов снесло не только крыши - некоторые строения разрушены до фундамента.

Торнадо в США - последствия разрушения (видео: YouTube/ Disaster Compilations)

Напомним, недавно в результате разрушительного торнадо на Кубе пострадали сотни человек, есть погибшие.

А также мы публиковали видео необычайного атмосферного явления - в небе над Китаем взошло сразу три солнца.

 

Очередной смерч в Анталье: мощное торнадо сносит все на своем пути (видео) Впечатляющие кадры: на Закарпатье торнадо вырвал с корнями деревья и перевернул авто (фото)
Новости Украины торнадо
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь