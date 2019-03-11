Повалили на землю: в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной

Подростки избили мужчину в Сумах - подробности ЧП (коллаж РБК-Украина)

Подростков, избивших мужчину в центре Сум, задержали по "горячим следам"

В воскресенье, 10 марта, в центре Сум на улице Набережная реки Стрелки двое подростков напали на 33-летнего мужчину, повалили его на землю и избили, сообщает Нацполиция.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что на улице у него возник словесный конфликт с неизвестными ему парнями, после чего они нанесли ему телесные повреждения и скрылись.

Полиция, прибывшая по вызову, обследовала прилегающую территории и обнаружила неподалеку группу парней. Пострадавший опознал среди них своих обидчиков. Ими оказались 18-ти и 19-тилетний жители города.

Их отправили в местный отдел полиции и предъявили обвинения в умышленном нанесении легких телесных повреждений (ст. 125 Уголовного Кодекса Украины).

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