Появился первый комментарий пострадавшего в ДТП актера "Дизель шоу"

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Яна Глущенко, пострадавшая в результате ДТП, пока не дает комментариев

В результате ДТП, которое произошло около 5:55 на трассе Киев — Чоп, погибла Марина Поплавская. Яна Глущенко и Егор Крутоголов попали в больницу. После ДТП оба выжившие пострадавшие участники шоу установили почтили память погибшей в своих аккаунтах в социальных сетях. Первый комментарий после гибели артистки "Дизель шоу" оставил Егор Крутоголов на своей странице в Facebook.

Он коротко написал: "Я жив. Она нет".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dizelmano

Пользователи сети написали более 900 комментариев, каждый пытался высказать боль утраты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/dizelmano

Напомним, 20 октября, в 5:55 часов на 28 км автотрассы Киев - Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса. По предварительным данным водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ". В автобусе находилось 14 пассажиров. Марина Поплавская погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

До этого мы писали, что стало известно о дате и месте прощания с актрисой.

Также ранее мы сообщали неожиданную причину смертельной аварии.

По теме: что известно о погибшей артистке "Дизель шоу".

Видео: (video.rbc.ua)