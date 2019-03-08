Пожар под Киевом: в огне погибли два ребенка

Фото: пожар в селе Синяк под Киевом (kv.npu.gov.ua)

Пожар под Киевом тушили 12 сотрудников ГоСЧС

Пожар под Киевом забрал жизни двух маленьких детей. Трагедия произошла в селе Синяк в Вышгородском районе в частном доме, в котором на момент пожара находились малыши вместе с бабушкой, передали в пресс-службе полиции области.

Сообщается, что в момент начала пожара родителей дома не было.

Женщину с ожогами госпитализировали. Тела погибших в огне детей в возрасте одного и трех лет передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Для тушения пожара были привлечены 12 человек личного состава ГоСЧС и три единицы техники.

На месте происшествия кроме пожарников также работали медики, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

В доме огнем была уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 квадратных метров.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают причину возгорания и детали инцидента.

Было возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, крупный пожар под Днепром на территории завода строительных креплений в селе Камянка был ликвидирован. К тушению было привлечено 69 человек личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

Также мы сообщали о том, что недавно в Житомирской области во время пожара в частном доме погиб 86-летний мужчина.

Напомним, в Черниговской области при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка. Односельчане рассказывают, что мать не пьющая, но детей часто оставляла одних.