Жестоко избила подругу: школьницы подрались из-за денег

Коллаж РБК-Украина

Школьница решила избить подругу, чтобы не отдавать ей долг

В Николаеве у двух несовершеннолетних возник конфликт из-за долга, который закончился дракой и синяками. Об этом сообщили на странице администрации Центрального района города Николаева в социальной сети Facebook.

Как рассказала одна из девушек, у нее дома произошла ссора с отцом, и он ее избил, а потом выгнал. Она обратилась к подруге с просьбой одолжить деньги, чтобы прожить. Та ей дала в долг пять тысяч гривен с договором, что через месяц вся сумма будет возвращена.

По истечении срока, подруга напомнила о возврате долга, но девушка призналась, что у нее нет денег и предложила вместо них золотые украшения своей матери. Подруга отказалась и назначила встречу, чтобы обсудить возврат денег.

На встречу должница пришла с тремя подругами и в результате разговора произошел конфликт и драка, в ходе которой заемщица получила многочисленные синяки и ушибы. После инцидента пострадавшая позвонила отцу своей обидчицы и все ему рассказала.

Данным происшествием уже занимаются сотрудники полиции. Кроме расследования драки и избиения, они устанавливают, где несовершеннолетняя взяла крупную сумму денег, чтобы одолжить подруге.

На данный момент все фигурантки дела находятся на контроле службы по делам детей администрации Центрального района. С родителями и подростками проведена соответствующая работа. Сейчас дело передано в суд по ст. 186 УК Украины.

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