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Мы привыкли бить Сашу: детали жуткого избиения школьника в Мариуполе

STYLERПроисшествия    19.03.2019 - 17:33
Мы привыкли бить Сашу: детали жуткого избиения школьника в Мариуполе
Коллаж РБК-Украина

На пятиклассника накинулись восемь человек

В Мариуполе ученики 5-го класса зверски избили своего одноклассника. Мальчик оказался в отделении нейрохирургии с сотрясением мозга. Подробности происшествия сообщила мама пострадавшего мальчика.

Инцидент произошел в школе №33 города Мариуполя. Перед уроком физкультуры пятиклассники были в раздевалке, и они повалили на пол 11-летнего Александра и начали его избивать. В жуткой экзекуции участвовали 8 человек, в том числе и сын преподавателя химии из этой же школы.

Учительница химии первой узнала об инциденте и вместо того, чтобы оказать мальчику первую помощь, начала его запугивать.

"Моего сына били 8 человек. Среди них был сын учительницы химии. Она первая узнала о случившемся, но вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, она начала оскорблять и запугивать Сашу. Потащила ребенка за руку к завучу вместо медпункта, кричала на него, запугивала его полицией: "Ты такой дебил, как и все, который стучит на всех… твое место в психбольнице в смирительной рубашке", — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Вечером Саше стало плохо, у него начала кружится голова и появилась тошнота. Родители отвезли ребенка в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и госпитализировали.

Как рассказала мама школьника, это уже не первый случай буллинга с ее сыном. В ноябре 2018 года он также стал жертвой избиения, и мама обращалась к администрации, но реакции не было, а одноклассники заявили, что они "привыкли бить Сашу".

Женщина рассказала, что мальчик хорошо учится, он отличник, увлекается математикой, спокойный, неконфликтный. Она в отчаянии и опасается за жизнь своего сына.

Мы привыкли бить Сашу: детали жуткого избиения школьника в Мариуполе

Избили одноклассники (0629.com.ua)

Директор школы Ирина Красноярова подтвердила, что между учениками 5-го класса произошел конфликт. По ее словам, мальчики не пускали Сашу в раздевалку, но он туда прорвался и упал. Потом он играл на уроке в футбол и о том, что произошла драка, и у него порвана сумка, он сообщил учителю только после урока.

Директор вызвала всех участников конфликта, поговорила с ними, они извинились перед Сашей и конфликт, по ее мнению, был исчерпан. Но на следующий день стало известно, что пострадавший мальчик в больнице. Учительница химии, которая запугивала ребенка, все отрицает.

Мы привыкли бить Сашу: детали жуткого избиения школьника в Мариуполе

Фото: 0629.com.ua

Мама пятиклассника уже сообщила об инциденте в управление образования, в прокуратуру и в полицию. В полиции сообщили, что данный факт зафиксирован, будет проведена проверка, проведены беседы и затем вынесено решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе школьники жестоко избили одноклассника и сняли это на видео.

А также рассказывали о том, что под Херсоном двоечники жестоко избили одноклассницу.

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