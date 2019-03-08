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Что происходит с людьми?! В Кропивницком нашли тело младенца в пакете

STYLERПроисшествия    08.03.2019 - 11:40
Что происходит с людьми?! В Кропивницком нашли тело младенца в пакете
Иллюстративное изображение (РБК-Украина)

Подробности об убийстве младенца в Кропивницком полиция не разглашает в интересах следствия

В Кропивницком был убит младенец. Тело ребенка в пакете обнаружили нa берегу реки Ингул случайные прохожие. Сообщается, что правоохранители открыли по данному факту уголовное производство, которое предусматривает наказание матери за умышленное убийство новорожденного, передает канал "Кировоград" на странице в Facebook.

Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции Кировоградской области Виталина Бевзенко, правоохранители узнали о жуткой находке вечером 5 марта. 

В настоящее время продолжается экспертиза.

В полиции добавили, что большую информацию не предают огласке в интересах следствия.

Видео: facebook.com/kodtrkt

В сети в комментариях к сообщению журналистка Мария Савицкая из Николаева отметила, что подобный случай произошел и у них в ночь на 7 марта. 

"У нас сегодня тоже младенца на помойке нашли. Что происходит с людьми?!" - написала она.

Что происходит с людьми?! В Кропивницком нашли тело младенца в пакете

Скрин комментариев: facebook.com/kodtrkt

Как сообщалось ранее, недавно под Сумами в селе Недрыгайлово обнаружили мертвого новорожденного ребенка.

Также мы писали о том, что женщина, которая убила новорожденную дочь и бросила тело в покинутом доме неподалеку от улицы Фрометовская в Киеве, является работницей одного из детских садиков. Выяснилось, что 35-летняя повар проживает в общежитии в Голосеевском районе.

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