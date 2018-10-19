"Произошло случайно": в Кропивницком старшеклассник избил пятиклассника

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Пострадавший мальчик потерял сознание и очнулся в медкабинете

В Кропивницком ученик 11-го класса школы №2 избил ученика пятого класса той же школы. Пострадавший в больнице. Об этом сообщает издание "Прожектор".

Инцидент произошел во время перемены. Старшеклассник подошел к младшим школьникам, которые катались на перилах и сделал им замечание. Один из пятиклассников вступился за своего друга и завязался конфликт, в ходе которого младший школьник ударился головой.

Директор школы утверждает, что это произошло случайно и одиннадцатиклассник хотел уберечь малышей от падения.

"Дети на перемене катались на перилах. Рядом проходил одиннадцатиклассник, который сделал школьникам замечание. Он снял с перил одного из учеников и поставил на ступеньки. Другой ученик младшего класса начал защищаться за товарища и оттягивать старшеклассника за ногу. Старшеклассник догнал пятиклассника и схватил его в районе грудной клетки с свитер. Это событие происходило очень близко к стене, поэтому мальчик ударился головой. Ему стало плохо, мы вызвали маму и скорую помощь ", - рассказала директор Инна Базенко.

Родители, которых вызвали после инцидента, сообщили, что сын не помнил, как он оказался в медицинском пункте.

"Мне позвонила учительница и сообщила о том, что моего ребенка избили в школе. Когда я приехал в город - мой сын уже находился в больнице. Потом приехала полиция. Ребенок рассказал, что его ударил старшеклассник и он потерял сознание. Сын не помнил, как оказался в медицинском пункте ", - сообщил отец пострадавшего ребенка.

Кроме того, директор школы рассказала, что рядом с детьми должна была находится дежурная учительница, но она несвоевременно вышла на перерыв, так как ей нужно было выключить оборудование в классе. Она уже получила дисциплинарное наказание.

Родители пострадавшего пятиклассника обратились в полицию. Начато уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины (Нанесение легких телесных повреждений).

Пострадавший мальчик после инцидента рассказал, что боится возвращаться в школу, так как считает, что теперь старшеклассники не оставят его в покое.

Родственники подумывают о переводе ребенка в другую школу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве зверски напали на подростка-инвалида из-за льготного проезда.

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Видео: РБК-Украина