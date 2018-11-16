"Рассыпались как орешки": подробности пьяного ДТП с детьми под Киевом

Видео: YouTube/ТСН

В Киевской области водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух детей, которые шли по обочине. Подробности трагедии рассказывает ТСН.

10-летняя Алла и ее младший брат Олег возвращались от одноклассников и шли по обочине. В нескольких метрах от дома, детей на большой скорости сбил автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Очевидцы рассказали, что водитель даже не остановился и быстро скрылся с места преступления.

У 9-летнего Олега сотрясение мозга и ушиб голени. У 10-летней Аллы травмы намного серьезнее. Она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственного дыхания. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

"Делали операцию, шансов никаких пока не дают", - рассказала мама.

"Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субдуральная гематома. Это кровоизлияние в головной мозг. Приехал нейрохирург. Сделали трепанацию для того, чтобы снять давление", - сообщил заместитель главного врача Бородянской ЦРБ.

Соседка, которая видела момент аварии, рассказала, что водитель даже не притормозил, а Олег от удара перелетел через автомобиль.

"Деточки: мальчик перекинулся через саму машину эту же, что ударила, она на очень большой скорости уехала, не остановилась. Она поехала очень быстро. И детки рассыпались, как орешки", - рассказала соседка пострадавших Вера Моргун.

Мамы детей в тот момент не было дома, поэтому соседи позвали бабушку, которая чуть не потеряла сознание от того, что увидела.

"Я выскакиваю, Олежка на стульчике там, люди держат, а Алла там лежала", - рассказала Валентина Лютая.

Детей госпитализировали в Бородянскую центральную больницу, а полиция немедленно начала поиск преступника. Его обнаружили через 25 километров от места ДТП. Машина была на латвийских номерах, а в багажнике автомобиля обнаружили переднюю решетку радиатора, которую оторвало в результате удара.

"В нем находились два мужчины. По крайней мере у водителя было 2,4 промилле. Пассажир был практически в таком же состоянии. На вопрос, что у вас с автомобилем, они сказали – мы не знаем, кого там сбили, не сбили, или на что-то наехали", - рассказал спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Водителя, который совершил наезд на детей, задержали. Выяснилось, что ранее он уже привлекался за пьяное вождение. Ему грозит суд и лишение свободы сроком до 8 лет.

Скриншоты (YouTube/ТСН)

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Видео: РБК-Украина