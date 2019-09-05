Разорванное ухо и перелом руки: охранник ночного клуба жестоко избил парня

ЧП в ночном клубе Кременчуга (коллаж РБК-Украина)

В Кременчуге охранник клуба жестоко избивал посетителя, пока тот лежал на земле

В Кременчуге охранники одного из ночных клубов жестоко избили посетителя, который отдыхал в заведении со своими друзьями.

Как рассказал пострадавший парень, они пришли в заведение около 23:30 и пробыли там до полвторого ночи. При этом, никаких конфликтов внутри клуба не было.

"Перед входом оставляли на охране пакеты с покупками, когда выходили, охраны за стойкой не было. Мы забрали сами за стойкой свои пакеты, в этот момент зашел охранник с улицы, возмутился, что сами взяли пакеты, но конфликта не было", - рассказал потерпевший "Кременчугской газете".

Клуб, возле которого произошла драка

Когда они отошли от входа в клуб на несколько десятков метров, увидели, что их догоняет охранник. А за ним еще два человека. секьюрити отвел одного из парней в сторону (в парк напротив заведения) и начал наносить удары в лицо.

"Я упал, после этого наносил удары ногами, когда я вставал, опять бил по голове", - рассказал житель Кременчуга.

После драки охранник и его коллеги быстро ушли назад в клуб.

"Мы вызвали полицию. По приезду полиция взяла пояснения, но не пошла за охранником в клуб, хотя мы прямо указывали на него. Вызвали скорую, поехали в больницу, в итоге - зашивали разорванное ухо и диагностировали перелом руки со смещением", - рассказал кременчужанин.

Он говорит, что уже позже произошла и еще одна встреча с охранниками ночного клуба в больнице.

"Когда мы давали пояснения, приехали люди с охраны клуба и предлагали при полиции решить вопрос, чтоб не писать заявление на охранника", - говорит пострадавший и добавляет, что заявление все же написал.

На сегодняшний день, со слов руководства охраны, человек, избивший кременчужанина, уже не работает в их структуре.

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