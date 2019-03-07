Родила и выбросила в реку: жуткие детали гибели младенца под Сумами

Коллаж РБК-Украина

Мать ребенка рассказала, что даже не подозревала о своей беременности

Мертвого новорожденного ребенка обнаружили прохожие в селе Недрыгайлово, под Сумами. Через несколько часов полиции удалось отыскать мать младенца и выяснить у нее подробности шокирующего преступления.

Трагедия произошла в среду, 6 марта. Около часу дня в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что под мостом местной речки Дрыгайлихи она обнаружила тело новорожденного ребенка. Она проходила по этому мосту, когда заметила внизу тело малыша.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководители районных отделов Национальной полиции. После осмотра тела, эксперты сообщили, что это новорожденный мальчик.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно начали поиск горе-матери.

"Общались с медиками, имели информацию о беременных женщинах в городе и районе, опрашивали местных жителей, проводили другие поисковые мероприятия, в ходе которых в поле зрения полицейских попала 27-летняя местная жительница, которая по внешним признакам находилась на довольно позднем сроке беременности. Когда наши сотрудники зашли к ней домой, то увидели и очевидные доказательства недавних родов. Сама женщина, находящаяся в нетрезвом состоянии, не отрицала, что накануне родила. Однако ребенка не было. Для выяснения всех обстоятельств ее доставили в отделение полиции. Тем более факт недавних родов после соответствующего осмотра подтвердили медики", - рассказал начальник Недригайловского отделения полиции Олег Переход.

Выбросила новорожденного ребенка с моста (Фото: Национальная полиция)

Выяснилось, что женщине 27 лет. У нее уже есть двое детей, но она лишена родительских прав, так как ведет антисоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Горе-мать рассказала, что не подозревала о своей беременности до тех пор, пока у нее не отошли воды. Она родила ребенка дома, а потом оставила его на несколько часов, даже не осмотрев. А вечером она вынесла его из дома и просто выбросила в речку.

По факту смерти ребенка в полиции открытое уголовное производство по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), в рамках которого назначен ряд экспертиз, которые должны установить причину смерти младенца.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве женщина оставила новорожденного младенца в заброшенном доме.

А также рассказывали о том, что в Одесской области женщина родила ребенка, а потом живьем его закопала в огороде.