В Ровно горе-мать с воспалением мозга зарезала младенца: подробности трагедии (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Девочке Диане, убитой собственной мамой, был только один месяц

Женщина убила свою дочь 17 марта в Ровно. 21-летняя горе-мать нанесла ребенку удар ножом в шею, в результате чего младенец скончался. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, о жутком инциденте правоохранителям рассказали врачи "скорой помощи", которые прибыли на место происшествия в дом на улице Вербовой.

Злоумышленница, уроженка Запорожья, находится на психиатрическом учете.

В Ровно женщина приехала на учебу в ВУЗ. Получив диплом о высшем образовании, она осталась в городе и проживала у своего 26-летнего гражданского муже и его матери.

Фото: rv.npu.gov.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и работники ювенальной превенции.

Как рассказал представитель управления Нацполиции Ровенской области Антон Крук, полгода назад женщина получила травму головы. Был диагностирован энцефалит, воспаление мозга, которое дало осложнения и обусловило психологические расстройства, передает местное издание "Радіо ТРЕК".

По словам бабушки убитого младенца Марии Момот, ее сын собирался оформить отношения со своей гражданской женой, но просто не успел.

Малышку назвали Дианой.

"Сын на 2 минуты отвернулся. Она схватила за нож, когда отошел в другую комнату... И ударил по горлу маленькой", - рассказала Момот.

Мужчина вызвал "скорую", но медики только смогли констатировать смерть девочки.

Фото: rv.npu.gov.ua

Отмечается, что соседи охарактеризовали семью положительно, и странностей в поведении 21-летней женщины не замечали.

Сосед пары Дмитрий Волощук рассказал, что знает отца девочки с детства: "Нормальный парень. А вот его избранница ... Нормальный человек такого сделать не может".

Теперь следователи должны провести психиатрическую экспертизу, которая определит, вменяема ли женщина.

Дело расследуется по статье умышленное убийство.

Видео: YouTube / Радио Трек

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве неадекватная мать убила и выбросила новорожденного в лесополосе.

А также писали о том, что в Сумской области молодая женщина после употребления алкоголя выбросила своего новорожденного ребенка с моста.

Напомним, в ноябре 2018 года в Черкассах несовершеннолетняя девушка зарезала своего новорожденного сына в одном из общежитий города.