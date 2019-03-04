Руки отрубить и на нары пожизненно: украинцы о мажоре-убийце из Хмельника

Коллаж РБК-Украина

У женщины остался маленький ребенок

В Хмельнике пьяный мажор на Toyota устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-дворник. Виновником аварии оказался 21-летний парень, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

По информации местных жителей, парень-виновник ДТП является сотрудником одного из госучреждений города-курорта.

Как стало известно Styler, у погибшей остался маленький ребенок.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают происшествие и уже гадают, какое наказание должен понести мажор.

"Руки отрубить и на нары пожизненно! Отобрать права на всю оставшуюся жизнь!" - написала в Facebook Ева Игнат, комментируя происшествие.

"Казнить, нельзя помиловать", - говорит другой юзер.

ДТП под Винницей (фото: facebook.com/Хмільник-інфо)

"Вот только окажется, что оно и пьяным не было (как можно?!), и совсем не оно едва не наехало на людей возле санатория, и тем более ни разу не превысило скорость. А потом и вообще окажется, что женщина сама бросилась под колеса такого законопослушного гражданина. А оно ехало 50 км/ч, а травмы, несовместимые с жизнью, женщина получила еще до удара с авто... Ну, вы поняли... И суда не будет, и наказания не будет также. Ибо, бл**ь, такая наша система", - отметила Инна Лавренюк.

Напомним, украинцы в социальных сетях говорят о невиновности Геннадия Дронова и требуют отпустить фигуранта смертельного ДТП в Харькове.