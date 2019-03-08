Села в авто к троим мужчинам: под Херсоном жестоко изнасиловали школьницу

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Неизвестные изнасиловали 14-летнюю девочку в Новой Каховке

В городке Новая Каховка неизвестный мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку - ученицу местной школы. Об этом вопиющем инциденте, который потряс местных жителей, стало известно в канун 8 марта.

Как рассказали в местной полиции, к девочке, которая гуляла по городу, подъехал автомобиль с неизвестными. У них завязался разговор, после которого 14-летняя школьница добровольна села в машину к троим мужчинам.

Неизвестные отвезли девочку в квартиру, которая располагается в одной из многоэтажек Новой Каховки. Там один из мужчин, говорят в правоохранительных органах, и совершил с девочкой половой акт. Произошло это, уточняют "копы", против воли потерпевшей. После этого мужчины отпустили несовершеннолетнюю.

После инцидента родные девочки обратились в полицию. Сейчас правоохранители начали досудебное расследование по статье "изнасилование несовершеннолетней".

Добавим, что преступникам, если их вину докажут, грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

Напомним, что в одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал шестиклассника и снял все издевательства на камеру мобильного телефона.

Ранее мы писали о том, что школьница зашла в магазин спортивной одежды, где подверглась изнасилованию со стороны 52-летнего продавца.