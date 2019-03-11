Серийный насильник-педофил напал на школьницу под Ровно: подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Педофила в 2013 году приговорили к 5 годам тюрьмы за три аналогичные преступления, но в 2016-м он вышел на свободу

Педофил напал на девочку в Здолбунове Ровенской области. Правоохранители задержали 32-летнего преступника и выяснили, что прежде мужчина уже был судим за развратные действия в отношении малолетних, рассказали в отделе коммуникации местной полиции.

Личность злоумышленника удалось выяснить благодаря камерам видеонаблюдения.

Сам инцидент произошел днем 9 марта. Мужчина проник в квартиру, где находилась школьница и набросился на нее.

Мама ребенка услышала крик дочери и выбежала в коридор, после чего педофил скрылся.

Полиция задержала злоумышленника неподалеку он его месту жительства. Мужчину поместили в СИЗО.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что в 2013 году обвиняемый в трех аналогичных преступлениях был приговорен к 5 годам тюрьмы. В 2016 году за примерное поведение и по "закону Савченко" он вышел на свободу.

Правоохранители обыскали его квартиру и изъяли личный компьютер, где нашли видео порнографического содержания с участием детей.

Педофилу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса. Преступнику грозит от 5 до 8 лет заключения.

Как сообщалось ранее, недавно в Запорожье напали на педофила и активиста Антимайдана 67-летнего Валерьяна Горбачева.

Также мы писали о том, что педофил-рецидивист продавал мальчиков извращенцам.

Напомним, что история с изнасилованием школьницы в Новой Каховке, по данным медицинского освидетельствования, оказалось фейком. В сети обвинили родителей школьницы, которая написала ложное заявление о совершении сексуального насилия.