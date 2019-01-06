В сети назвали вероятного убийцу девушки, найденной в чемодане

Дарья Белоус: instagram.com/daria_bilous18/

По информации пользователей, девушка недавно пережила расставание с парнем

В сети активно обсуждают смерть 19-летней Дарьи Белоус, труп которой был обнаружен в чемодане в пятницу, 4 января, в мусорном баке возле жилого дома в Днепре. Под постами девушки в Instagram разгораются нешуточные споры относительно версий произошедшего.

Одна из пользователей сети пишет, что нужно искать бывшего парня девушки, ведь она посвящала ему посты и болезненно переживала расставание - везде под фото девушка говорила об этом.

Другой пользователь пишет, что нужно искать друзей, которые живут в том район, где ее нашли, именно они могут быть причастны к смерти девушки.

Скриншот комментариев(instagram.com/daria_bilous18/)

Большинство пользователей скорбит о смерти Дарьи - они ужасаются поступку извергов, которые отняли жизнь красивой, молодой девушки.

Скриншот поста (instagram.com/daria_bilous18/)

Девушка была родом из Харькова, училась она в колледже Днепра, жила в общаге. Новый год поехала встречать в Киев с неизвестной компанией. Полиция сообщает, что 3 января она выходила последний раз на связь и сказала что едет домой. После этого - исчезла.

Дарья была сиротой - ее родителей лишили родительских прав.

Полиция озвучила причину смерти девушки - она наступила из-за тупой травмы шеи и механической асфиксии. В данный момент установлен круг знакомых убитой, с ними работают следователи.

Напомним, подозреваемого в убийстве мужчины в центре Киева арестовали на 2 месяца.