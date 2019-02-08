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Сгорел заживо в запертой машине: подробности гибели шестилетнего ребенка

STYLERПроисшествия    08.02.2019 - 17:35
Сгорел заживо в запертой машине: подробности гибели шестилетнего ребенка
Коллаж РБК-Украина

Родители ненадолго отлучились в поликлинику, но двигатель не выключили

В российской Калуге шестилетний мальчик сгорел заживо в закрытой машине. Его родители: отец и беременная мать пошли в поликлинику, а сына оставили одного в припаркованном автомобиле с заблокированными дверями, сообщают росСМИ.

При этом двигатель автомобиля остался работать. По неизвестной причине в салоне "Ауди" вспыхнул пожар. Когда родители вернулись, они попытались вытащить сына, но, к сожалению, не успели.

Ребенка пытались реанимировать, но безуспешно. У него были обожжены руки и нижняя часть лица, мальчик угорел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Пользователи соцсетей пишут, что в автомобиле произошло короткое замыкание.

На фото видно, что заднее сидение выгорело полностью.

Сгорел заживо в запертой машине: подробности гибели шестилетнего ребенка

Коллаж РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали, что жуткий пожар из-за соседей-хламовщиков чуть не унес жизни киевлян.

Также мы писали, что отец, которому надоела истерика маленького сына, решил протащить его лицом вниз по полу супермаркета.

К слову, в Винницкой области 56-летний многодетный отец-одиночка один воспитывает четырех маленьких детей. Его жена променяла семью на выпивку.

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