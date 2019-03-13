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Шакалы: в Харькове толпа школьников избила мужчину (видео)

STYLERПроисшествия    13.03.2019 - 10:42
Шакалы: в Харькове толпа школьников избила мужчину (видео)
Избиение мужчины школьниками в Харькове сняли на видео (коллаж РБК-Украина)

Харьковские школьники решили "потренироваться" на беззащитном человеке

В Харькове толпа из пяти школьников избила взрослого мужчину. Они подбегали и по очереди били ногами ни в чем не повинного человека. А он постоянно увертывался, пытаясь избежать ударов, пишет паблик Харьков 1654 в Facebook.

К слову, пользователей сети больше возмутил даже не факт нападения на жертву, как то, что оператор спокойно снимал видео из окна, даже не выкрикнув ничего вроде "полицию вызову".

"Самое мерзкое, что стоит куча людей и всем все равно. Нация деградирует, безучастность и безнаказанность ни к чему хорошему не приведут", - считает Anna Alexandrovna.

"Снимать ума хватило? А вот помочь мужчине не хватило ума", - высказалась Яна Стаханова.

"Ссанье малолетнее! Автор тоже красавчик, вместо того чтобы крикнуть, чтобы они прекратили - снимает на крысу!", - пишет Антон Литвиченко.

"Повезло им, что алкаш безобидный попался. Ну ничего, жизнь научит, если не родители", - предположил Max Arhunov.

"Выпороть так, чтоб месяц сидеть не могли и на животе спали", - возмутился Петр Колесниченко.

"Хорошо, что выложили в интернет! Теперь родители посмотрят на своих детишек!" - написала Olga Alekseeva.

Это шакалы... Это не дети", - считает Ярослав Николаев.

Избиение мужчины школьниками в Харькове сняли на видео (facebook.com/kharkiv1654)

Напомним, в воскресенье, 10 марта в Киеве мужчина жестоко избил соседа за то, что тот слушал громкую музыку. В сети появилось видео расправы.

Также мы сообщали, что в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной - они повалили его на землю и били ногами.

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