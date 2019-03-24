Школьница родила в туалете и выбросила ребенка: детали трагедии

Мертвого новорожденного нашла уборщица

Мертвого ребенка нашли в туалете детской больницы в пакете рядом с мусорным ведром в Ростовской области. 16-летняя школьница родила его прямо в уборной, сообщают росСМИ.

Ученица старших классов из Волгодонска скрывала ото всех свою беременность. Это несложно было сделать, поскольку девушка страдала ожирением - она весила около 100 килограммов и скрывала живот под мешковатой одеждой.

Незадолго до произошедшего девушку госпитализировали с подозрением на проблемы с почками. При поступлении в медзаведение школьница не сообщила о беременности.

Ей назначили осмотр, но еще до его проведения девушка родила. По ее словам, роды произошли в туалете - ребенок упал в унитаз и не подавал признаков жизни, поэтому девушка спрятала тело в пакет и завязала шнурком.

Вскоре после родов она пожаловалась на кровотечение, а врачи заподозрили неладное, когда заметили что у девушки "мягкий живот". Через несколько часов уборщица обнаружила в туалете мертвого младенца.

Смерть новорожденного - школьница родила ребенка в туалете (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Как оказалось, отцом погибшего младенца является 17-летний друг школьницы. Родственники и знакомые девушки признались, что даже не подозревали о ее беременности. При небольшом росте и весе около 100 килограммов школьница умело скрывала свою беременность.

По некоторым данным, школьница проживает в благополучной семье и на учете в полиции никогда не состояла.

Ранее мы сообщали, что в Крыму школьница умерла на уроке в одной из школ оккупированного Красноперекопска. Причиной смерти девочки стало отравление неизвестным медицинским препаратом.

Также мы писали о том, что мать, оставившая трехлетнюю девочке на неделю без еды и воды, сделала это намеренно и не раскаивается в содеянном. Мертвого ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.