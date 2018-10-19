В Штатах подросток задушил брата и сестру, чтобы спасти "от адских цепей"

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Прокурор заявил, что за 19 лет своей карьеры не сталкивался ни с чем подобным

В США мать 13-летнего подростка, обвиняемого в убийстве брата и сестры, в защиту своего сына говорит, что он "не чудовище". Как рассказали следователи, парень задушил двухлетнюю сестру Дезире Маккартни полотенцем, а 11-месячного сводного брата Натаниэля Ритца - одеялом, передает zakarpatpost.

"Он не то чудовище, каким его люди пытаются изобразить, - отметила его мать, Кристина Маккартни. - Это худший кошмар матери - иметь прекрасную семью, и, проснувшись однажды утром, увидеть такой ужас ".

Подросток рассказал следователям, что он убил детей для того, что им не придется "жить в этом аду, в котором пришлось жить ему самому", и чтобы спасти их "от адских цепей".

Когда у него спросили, что он понимает под словом "ад", тот ответил: "домашние хлопоты", и потом спросил у следователей, видели ли они список его ежедневных задач, которые он должен был выполнять.

Дядя юного убийцы признался следователям, что накануне трагедии подросток пожаловался, что отчим разбил ему нос.

На судебном заседании родственники рассказали, что однажды подросток жестоко обошелся с котенком, аргументируя свой поступок тем, что животное его поцарапала.

Прокурор округа Рипли Хертель заявил, что "за 19 лет своей карьеры не сталкивался ни с чем подобным".

Судья должен решить вопрос, может ли подросток предстать перед судом, и нужно удовлетворить ходатайство о том, чтобы его судили как взрослого.

Как сообщалось, недавно в Ивано-Франковской области женщина зарезала ножом своего новорожденного ребенка.

Напомним, что в Мелитополе случился ужасный инцидент - бывший участковый милиционер, который злоупотреблял наркотиками и имел проблемы с психикой, зарезал своего сына.

Также мы писали о том, что в Виннице партульний полицейский вступился за женщину с ребенком и пострадал от агрессивного мужчины, который пытался их убить.

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Видео: РБК-Украина