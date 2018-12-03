Симптомы похожи на грипп: в Киеве семью травили таллием

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Таллий широко применяется в промышленности

В Киеве семью отравили высокотоксичным таллием. Об этом сообщают "ФАКТЫ".

Химик Владислав Балинский утверждает, что таллий – вещество распространенное: "С точки зрения отравления таллий считается "удобным" ядом. Это вещество достаточно распространенное, оно активно используется в промышленности".

Первым пострадал 21-летний киевлянин Максим Белоконь. Сначала подумали, что он заболел гриппом, но у парня отказали ноги и начали выпадать волосы. Врачи определяли причину болезни более трех недель. Когда подтвердился таллий, парень уже скончался.

Через 40 дней, после поминок, аналогичные симптомы проявились у отца Максима и его коллеги. У обоих анализы тоже показали отравление таллием. Они живы, но находятся в больнице под наблюдением врачей.

"Ночью Максим работал, а на следующий день ему стало плохо. Мы сначала подумали, что это какой-то вирус. Максим вспомнил, что прошлой ночью он вместе со старым знакомым пил кофе и этот кофе показался ему очень странным", - рассказывает мать пострадавшего Оксана Белоконь.

Имеющееся в больнице оборудование не позволяло провести нужные исследования. Мать звонила в Институт токсикологии, но там никого не было. В районной поликлинике токсикологическое отделение 15 лет закрыто на ремонт. В Научно-исследовательском институте гигиены труда и профзаболеваний, где могли сделать анализы, все оказались в отпуске.

"Результаты мы получили слишком поздно. В организме сына пошли необратимые процессы. Он уже не мог говорить, бредил, начались галлюцинации. Максим впал в кому. Из-за того, что организм был сильно ослаблен, началась тяжелая бронхопневмония. Максима не спасли", - рассказала его мать.

Таллий — серебристо-белый металл с сероватым оттенком, без вкуса и запаха. Относится к высокотоксичным ядам. Летальный исход может вызвать 1 грамм вещества. У Максима Белоконя подтвердили 80 граммов. Таллий проникает в организм через пищеварительный тракт, кожу и органы дыхания. Первые признаки отравления таллием схожи с гриппом или бронхопневмонией.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники "Эпицентра" отравились в столовой собственного гипермаркета.

Также сообщалось, что в Киеве врачи токсикологического отделения "Охматдет" спасали жизнь мальчику, который отравился от одного прикосновения к бледной поганке.

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