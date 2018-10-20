Смертельное ДТП с актерами "Дизель шоу": названа неожиданная причина аварии

Фото: (instagram.com/marina_dizelshow)

Сообщается, что перед столкновением автобус с актерами разогнался до скорости 100 км/ч

Ранее STYLER сообщал о смерти Марины Поплавской, которая погибла 20 октября в результате ДТП в Киевской области. В пресс-службе "Дизель шоу" в Instagram и ГУ НПУ в Киевской области в Facebook назвали предварительную причину смертельного ДТП.

В пресс-службе юмористического шоу почтили память артистки и рассказали предварительную причину случившегося. В комментариях некоторые пользователи решили уточнить причину ДТП, предположив, что водитель мог задремать. На это администрация сообщества ответила: "скорее всего он уснул". В комментариях предположили также, что автобус с актерами разогнался до скорости 100 км/ч и поэтому произошла авария с фурой Новой Почты. В этот момент Марина Поплавская сидела на переднем сидении. Она погибла от сильного удара при столкновении.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dizel_shou

В пресс-службе ГУ НПУ в Киевской области рассказали, что водитель автобуса не справился с управлением.

"Сегодня, 20 октября, в 5:55 часов на 28 км автотрассы Киев - Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса. По предварительным данным водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ". В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водитель автобуса был задержан.

"Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", — подытожили в полиции.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, что ранее утверждалось, что состояние здоровья пострадавших актеров оценивалось как тяжелое.

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Видео: (video.rbc.ua)