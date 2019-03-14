Сосед по общежитию: в Житомире старик изнасиловал 7-летнюю девочку

Изнасилование ребенка в Житомире совершил пенсионер (коллаж РБК-Украина)

Изнасилование произошло прямо в стенах общежития

Изнасилование 7-летнего ребенка в Житомире совершил 59-летний мужчина, сосед девочки по общежитию. Шокирующий случай произошел в среду, 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По словам правоохранителей, на горячую линию около 20:00 обратился мужчина, который сообщил, что сосед пытался изнасиловать ребенка.

Прибывшая на место полиция выяснила, что 59-летний житель общежития затянул девочку в свою комнату в общежитии и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Известно, что девочке оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Насильника задержали и открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие). Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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