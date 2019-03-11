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Сожгли человека заживо: в Днепре произошло жуткое убийство

STYLERПроисшествия    11.03.2019 - 18:26
Сожгли человека заживо: в Днепре произошло жуткое убийство
Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчина умер от полученных травм и ожогов

В Днепре заживо сожгли человека - жуткое убийство произошло недалеко от центра города на улице Надежды Алексеенко во дворе частного дома. Двое местных жителей в Прощеное воскресенье утром избили 59-летнего мужчину, придушили его до потери сознания, а затем бросили в костер. В отдел коммуникации полиции Днепропетровской области сообщили, что преступники были задержаны, и теперь нелюдям грозит максимальное наказание сроком до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

В настоящее время 35-летний и 34-летний подозреваемые находятся в Днепровском отделе полиции.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сожгли человека заживо: в Днепре произошло жуткое убийство

Фото: dp.npu.gov.ua

Трагедия произошла 10 марта. Во время ссоры двое злоумышленников напали на мужчину. Потерпевший получил множественные травмы голове и туловища. После этого несчастного стали душить, а затем просто бросили в огонь. Вследствие полученных травм и ожогов он скончался.

По факту преступления следствие открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). 

Видео: YouTube / dp.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, недавно полицейские задержали 38-летнего жителя Днепра, который подозревается в жестоком убийстве и разбойных нападениях на пенсионерок

Напомним, недавно в Днепропетровской области в Кировом Роге полицейский наколол на вилы бродячего пса, после чего бросил в костер.

Также мы писали о том, что в Индонезии в провинции Восточная Ява молодая женщина облила бензином и подожгла своего мужа за то, что он не сказал ей пароль от своего мобильного телефона.

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