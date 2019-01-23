В столичной подземке умер мужчина (фото, видео)

Видео: YouTube / informator.ua

В столичном метрополитене в среду, 23 января, на перроне станции метро "Театральная" умер мужчина.

Инцидент подтвердили в пресс-службе Киевского метрополитена.

На станции подземки оградили часть перрона, где лежит накрытое тело мертвого человека, которому на вид около 60 лет.

Фото: kiev.informator.ua

Отмечается, что мужчине стало плохо и работники станции вызвали медиков. Но помочь ему уже не удалось - прибывшие врачи констатировали смерть.

Полиция пытается установить личность погибшего. Причину смерти также выясняют.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2018-го в Киеве на станции метро "Житомирская" возле турникетов был обнаружен труп пожилого мужчины.

Также мы писали о том, что 25 декабря с толице в маршрутном такси возле станции метро "Лесная" умер мужчина, уроженец Западной Украины.

Напомним, что в декабре в центре Киева на станции метро "Дворец спорта" на перроне умерла девочка, которая страдала тяжелой формой ДЦП.