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Под Сумами мужчина отрезал себе ногу из-за нехватки денег на врачей

STYLERПроисшествия    21.03.2019 - 15:21
Под Сумами мужчина отрезал себе ногу из-за нехватки денег на врачей
Мужчина отрезал себе ногу в Ахтырке из-за нехватки средств на лечение (коллаж РБК-Украина)

Мужчина отрезал больную ногу, чтобы не платить за операцию

Мужчина отрезал себе ногу, зараженную гангреной, потому что не было денег на операцию. Ужасный инцидент случился в городе Ахтырка Сумской области. Об этом сообщило издание Роксолана Макси в Facebook.

В сообщении говорится, что 19 марта в Ахтырскую центральную районную больницу обратился местный житель, нога которого была поражена гангреной.

Однако мужчина решил обойтись без помощи врачей и на следующий день сам отрезал себе ногу. А отрезанную конечность выбросил возле моста по улице 8 марта.

На следующий день конечность нашел пес, который принес ее своему хозяину. Хозяин собаки сразу же понес находку к местной полиции.

Пользователи сети в комментариях уточняют, что человек таким образом лишился стопы, а не всей конечности.

"Это же в каком состоянии надо быть, чтобы с собой такое сотворить. Страхи Господни..." - шокирована Svetlana Zaprudina Zaytseva.

"Фильм ужасов какой-то..." - написала Елена Кириленко.

"Ахре*еть, фильм "Пила". Хочешь жить, отпили ногу. Ужас! Страшно жить в такой стране, без денег жизнь не спасут", - возмутилась Татьяна Базалий.

Под Сумами мужчина отрезал себе ногу из-за нехватки денег на врачей

Мужчина отрезал себе ногу в Ахтырке из-за нехватки средств на лечение (коллаж РБК-Украина)

А журналист Алексей Стеценко в комментарии сообщил, что мужчину привезли в больницу уже без стопы. Он написал, что у мужчны была запущенная гангрена, и конечность отгнила из-за некроза тканей: она или сама отпала, или отрезали - или он, или родственники. После того, как больного уже госпитализировали, приехали родственники и забрали его домой.

"Зараженияе у него остановилось, но по правилам надо провести операцию - зачистку и обработку конечности. От операции они отказались. Люди действительно мотивировали это тем, что нет денег на медикаменты, необходимые для операции", - пишет Стеценко.

Он также уточнил, что поведение родственников мужчины с самого начала выглядит очень странно. Пока не отпала нога, и ее не нашли, они не обращались в больницу. Не обратились ни к врачу, ни в другие экстренные службы, даже когда конечность уже отпала! Просто выбросили ее, и дальше сидели дома.

Напомним, мы писали о разоблачениях журналистами одиозного кардиохирурга и руководителя Института Сердца Бориса Тодурова, который обогатился за счет продажи бесплатных стентов и закупок материалов по завышенным ценам.

Ранее мы сообщали, что некоторые операции, за которые врачи требуют деньги, должны быть бесплатными. В частности, это касается стентирования при остром инфаркте.

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