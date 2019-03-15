Супермаркет залит кровью: все подробности ЧП в Харькове (видео)

Коллаж РБК-Украина

В Харькове посетитель супермаркета вскрыл себе вены

Мужчина порезал себе вены в харьковском супермаркете, который находится на проспекте Александровском в Индустриальном районе города.

Как говорят очевидцы, на кассе у подвыпившего посетителя маркета возник конфликт с двумя охранниками. В ходе словесной перепалки мужчина начал раздеваться, а затем вскрыл себе вены возле камер хранения. На место происшествия сразу же была вызвана бригада скорой помощи.

Пока медики ехали на вызов, друг пострадавшего помог ему одеться и вывел на улицу.

Известно, что сначала мужчина хотел отказаться от госпитализации, однако медики уговорили его на осмотр в 25-й городской больнице.

В Харькове посетитель супермаркета вскрыл себе вены (видео: YouTube/ALEN DELON)

Пользователи активно комментируют данный инцидент.

Резать себя на якобы эмоциях - типично для наркетов и карманников. А украденное явно скинули.﻿

Охране надо смелее действовать.

Нормальный человек не исполняет так и не режет вены﻿.

Как же бесит придурок в синей курточке. Да и беспредела охраны я не увидел﻿.

Напомним, недавно в метро Харькова в один день обнаружили сразу два трупа.

Ранее мы писали о том, что в этом же городе толпа из пяти школьников избила взрослого мужчину. Они подбегали и по очереди били ногами ни в чем не повинного человека. А он постоянно увертывался, пытаясь избежать ударов.