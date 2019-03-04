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Тело четырехлетнего мальчика в реке под Тернополем: новые детали трагедии

STYLERПроисшествия    04.03.2019 - 07:51
Тело четырехлетнего мальчика в реке под Тернополем: новые детали трагедии
ЧП в Тернополе - в реке нашли мертвого ребенка (фото: pixabay.com)

Когда мальчика нашли в реке, он был еще жив

В воскресенье, 3 марта, в селе Смыковцы Тернопольской области в реке нашли тело четырехлетнего мальчика, который пропал в этот же день, сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Известно, что сообщение о пропаже ребенка поступило в 19:00. Сразу же начались поисковые работы, к которым привлекли 35 полицейских, 32 спасателя и около 20-ти человек местного населения.

Когда в 21:05 мальчика нашли в реке, медики в течение 30-ти минут проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

Обстоятельства смерти ребенка расследуются. По предварительным данным, ребенок пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

Тело четырехлетнего мальчика в реке под Тернополем: новые детали трагедии

ЧП в Тернополе - в реке нашли мертвого ребенка (фото: tp.npu.gov.ua)

Напомним, в Хмельницкой области обнаружили страшную находку: в поле возле дороги нашли закопанного новорожденного младенца.

Ранее мы писали, что горе-мать, которая оставила трехлетнюю дочь на неделю без еды и воды, сделала это умышленно и не раскаивается в содеянном.

Также сообщалось, что скандальный депутат из Новоукраинки Александр Мольченко, едва не заморивший четырехлетнего сына голодом, пожаловался на истощение.

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