Теракт в Керчи: стали известны шокирующие детали про разорвавшуюся бомбу

Фото: взрыв в Керчи (ntv.ru)

Известно, что бомбу конструировал Владислав Росляков. Однако новые подробности о ней просто ужасают

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России, сообщила новые данные о бомбе, которая взорвалась в керчинском политехническом колледже 17 октября – осколочные элементы устройства, по ее словам, были инфицированы. Об этом сообщается на сайте "Полит навигатор".

Известно, что бомбу сконструировал и установил местный студент этого учебного заведения 18-летний Владислав Росляков. По словам его бывшей одноклассницы, подросток увлекался биографиями маньяков и давно размышлял о суициде.

При создании взрывного устройства Росляков заложил в него мелкие металлические элементы круглой и квадратной формы. Дополнительно он инфицировал все эти детали так, что при попадании в тела пострадавших они тут же вызывали острое воспаление внутренних органов.

Напомним, вчера, 19 октября в оккупированной Керчи похоронили 17 жертв бойни в колледже.

Ранее мы сообщали, что отец "керченского стрелка" Игорь Росляков впервые прокомментировал массовое убийство в колледже. По словам родителя, Влад мечтал стать моряком, однако не набрал проходной балл. В детстве он, также как дедушка, хотел ходить в рейсы.

Также мы сообщали, что была обнародована переписка Влада Рослякова с девушкой. 18-летний студент был зарегистрирован в соцсетях под фейковым именем Анатолий Смирнов. Судя по сообщениям, Росляков писал знакомой о желании уйти из жизни.

Отметим, что по мнению юриста-криминолога Анны Маляр, Влад готовился к преступлению заранее и предполагает, что возможно, он действовал не один.

Видео: РБК-Украина