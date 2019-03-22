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Теракт в метро в Харькове: кто в зоне риска и как защититься

STYLERПроисшествия    22.03.2019 - 21:02
Теракт в метро в Харькове: кто в зоне риска и как защититься
Фото: коллаж РБК-Украина

Теракт на станции метро в Харькове готовили по заказу спецслужб РФ

Теракт в метро Харькова по замыслу росийских спецслужбы должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизировать ситуацию в Украине накануне выборов президента 31 марта. В пятницу, 22 марта, СБУ сообщила о предотвращении трагедии задержании преступника. Как уточнил известый волонтер и военный журналист Мирослав Гай, представители спецслужб РФ передали исполнителю - завербованному жителю Харькова - тротил для закладки бомбы на станции метро "Индустриальная".

По данным Службы безопасности, взрывное устройство мощностью 600 гр тротила приводилось в действие телефонным звонком. Взрывнику заплатили за теракт 15 тысяч долларов.

Теракт в метро в Харькове: кто в зоне риска и как защититься

Фото: пресс-центр СБУ

Кроме того, для усиления поражающего эффекта террорист подготовил гвозди, шурупы, болты и гайки.

Правоохранители подменили бомбу на муляж, а затем задержали преступника.  

Видео: YouTube / СБУ

Блогер Мирослав Гай подчеркнул, что противник часто практикует минирование всевозможных предметов, и речь идет не только о районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В своей статье на сайте "Обозреватель" волонтер дал украинцам ряд рекомендаций, как обезопасить себя от возможного теракта.

Журналист отметил, что боевики часто подкладывают взрывные устройства в детские игрушки, кошельки, пачки сигарет и компъютеры. При этом на мину могут бросить "наживку" - несколько монет или другую ценность.

Теракт в метро в Харькове: кто в зоне риска и как защититься

Задержание минера в метро в Харькове (фото: скриншот)

Гай рассказал, что целью терактов является не только массовое убийство людей, но и как следствие - запугать еще больше.

В случае с городами, боевики станут маскировать бомбу под обьемные предметы, такие как сумки, коробки, чемоданы, автомобили и прочее. 

Мирослав рекомендует при обнаружении подозрительного предмета, который может быть взрывчаткой, вызвать полицию, спасателей ГСЧС, пожарных, СБУ.

"Никогда ничего не трогайте и не поднимайте постороннего", - призвал он.

Теракт в метро в Харькове: кто в зоне риска и как защититься

Харьковчанин по заданию спецслужб РФ готовил теракт в метро "Индустриальная" (фото: скриншот)

Очень важно дождаться приезда всех представителей служб и никуда не уходить. В случае, если это не взрывчатка, просто объясните, что проявили бдительность. 

Также военный журналист считает, что в зоне риска - как потенциальные цели террористов - находятся российские и пророссийские представители бизнеса, политики,общественных движений и СМИ, которые приняли гражданство Украины. 

"Большие теракты возможны против проросийских общин", - добавил он.

Теракт в метро в Харькове: кто в зоне риска и как защититься

Фото: скриншот

Как сообщалось ранее, в январе СБУ разоблачила в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра, подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам, который готовил теракт

Также мы писали о том, что полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании из-за угрозы терактов.

Напомним, митрополит Епифаний принял распоряжение вплоть до окончания избирательного процесса молиться во всех храмах ПЦУ о справедливых выборах президента, а также за мир и единство в нашей стране. 

СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с премьером РФ Россия готовила теракт в харьковском метро перед выборами
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